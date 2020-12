New Yorker Aktienmarkt nach Achterbahnfahrt nur leicht tiefer. Debüt von Airbnb übertrifft alles bisher gesehene. US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedoch zwischen 0.2 und 0.3 Prozent tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich. Tokio und Shenzhen mit Verlusten. Händler erwarten unspektakulären Wochenausklang.

Schwergewichte Roche und Novartis stützen den SMI vorbörslich. Auffällige Käufe in Zyklikern wie Richemont, LafargeHolcim oder Adecco. Handelsgeschehen so selektiv wie schon eine ganze Weile nicht mehr. Ein Cherry-Picker-Markt vom Feinsten, so Beobachter.