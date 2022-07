Deutscher DAX am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gemessen um 40pc günstiger als der Schweizer SMI, wie die Berenberg Bank schreibt. Grösster Abschlag seit dem 1987er-Crash. Mehr zum Thema um 12.30 Uhr in meiner Kolumne.

Deutscher DAX am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gemessen um 40pc günstiger als der Schweizer SMI, wie die Berenberg Bank schreibt. Grösster Abschlag seit dem 1987er-Crash. Mehr zum Thema um 12.30 Uhr in meiner Kolumne.

Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus. Richemont, ABB und Credit Suisse führen die Gewinnerliste an. Mal schauen für wie lange. Nebenwerte mit Ausnahme der ex Dividende gehandelten U-blox hingegen ohne Auffälligkeiten.

Richemont: Gestern erstmals wieder millionenschwere Umsätze im Aktionärs-Warrant CFRAO. Tragen die Transaktionen die Handschrift von Grossaktionär Johann Rupert?

Zur Rose: UBS Fund Management reduziert Paket wieder auf unter 3pc.

AMS Osram: Jefferies ist für HOLD bis 8 (13). Abschwung im Halbleiterzyklus könnte einschneidender als gedacht ausfallen.

ABB: Barclays senkt auf 29 (34) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Rezession könnte Spuren im Tagesgeschäft hinterlassen.

Arbonia: UBS kürzt auf 13.80 (20.50) Fr. mit NEUTRAL. Ein Opfer des zuletzt schwachen Euros.

Barry Callebaut: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 2570 (2630) Fr.

Blackstone Resources: Will an anderen Börsenplatz wechseln. Wurde hier an der SIX zu viel Porzellan zerschlagen?

Hypo Lenzburg: Halbjahresgewinn mit 9.1 Mio Fr. im Jahresvergleich leicht rückläufig. Vorsichtige Aussagen zur zweiten Jahreshälfte.

Lonza: Aktie für die Credit Suisse ein Kauf mit OUTPERFORM bis 700 (750) Fr. Kurs- und Bewertungsniveau wird den starken langfristigen Wachstumsaussichten nicht gerecht.

Medacta: J.P. Morgan ist für NEUTRAL bis 100 (124) Fr. Sieht das Orthopädieunternehmen die eigenen Ziele verfehlen.

Roche: Jefferies senkt auf 355 (360) Fr. mit HOLD. Erwartungen an das Halbjahresergebnis erscheinen vernünftig.

Schindler: Bank of America ist für UNDERPERFORM bis 150 (165) Fr. Warnt vor erneuten Enttäuschungen. Barclays senkt hingegen auf 180 (205) Fr. mit EQUAL WEIGHT.

SGS: Royal Bank of Canada kürzt auf 2700 (3100) mit OUTPERFORM. Trägt mit den Anpassungen dem widrigen Wechselkursbedingungen sowie dem verhalteneren Wirtschaftsumfeld Rechnung.

Stadler Rail: Aktie für die Bank of America ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 25 (27) Fr. Stimmungstief bei europäischen Industrieaktien trifft auch den Zugbauer.

Swiss Life: Berenberg Bank senkt auf 635 (659) Fr. mit BUY. Seit Ende April zu beobachtender Kurszerfall nicht gerechtfertigt.

Swiss Re: Royal Bank of Canada startet mit SECTOR PERFORM bis 80 Fr. Hohe Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Naturkatastrophen spricht für hohe Ergebnisschwankungen. Favorisiert deshalb Hannover Re und Scor.

UBS: Citigroup kürzt auf 21 (24) Fr. mit BUY. Dividendenaussichten bleiben intakt.

Valora: Ankeraktionär Ernst Peter Ditsch reduziert auf unter 3pc. Dient sein Paket bereits an. Research Partners geht auf ANGEBOT AKZEPTIEREN (Halten) bis 260 (190) Fr.

Derivate: Vereinzelte Glattstellungen im Knock-out-Put ODAC7V auf den DAX.