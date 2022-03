New Yorker Börse mit kräftiger Erholung. US-Notenbank im Vorfeld des März-Treffens zurückhaltender in Bezug auf einen ersten Zinsschritt als bisher. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich. Europa und die Schweiz deshalb vorerst noch in Lauerstellung.