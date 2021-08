Julius Bär mit interessanten Erhebungen. Sieht Kleinanleger jeweils morgens als Verkäufer von Aktien in Erscheinung treten. Grosse Institutionelle, auch als "Smart Money" bekannt, ab dann für den Rest des Tages Käufer.

New Yorker Börse am Freitag mit kräftiger Erholung. Von verfallsbedingter Nachfrage zu hören. Entspannung bei den Zinsen hilft ebenfalls. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel denn auch um bis zu 0.3pc höher. Dortige Börsen freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz somit positiv.

Ascom: Credit Suisse geht auf NEUTRAL (Outperform) bis 16.80 (18.10) Fr. Intakte Wachstums- nicht aber Margenperspektiven. Sparmassnahmen greifen nur sehr langsam.

Strategie: Bank of America nicht länger negativ für Luxusgüteraktien. Geht auf MARKETWEIGHT (Underweight). Dürfte Swatch Group und Richemont zu Wochenbeginn wohl helfen.

Alcon: UBS erhöht auf 85 (75) Fr. mit BUY. Erfreuliche erste Jahreshälfte lässt Mittelfristziele realistisch erscheinen.

Aluflexpack: Halbjahresumsatz 126.5 Mio € (erw. 127.5 Mio €). Op. Gewinn 21.4 Mio € (erw. 20.6 Mio €). Bestätigt die Jahresvorgaben. Rochade an der Firmenspitze. Finanzchef wird Firmenchef.

Cembra Money Bank: Und Migros beenden Kreditkarten-Zusammenarbeit per Mitte 2022. Dürfte ab dann mit 10 bis 15pc auf den Jahresgewinn drücken. Ein ziemlicher Rückschlag.

Comet: Universal-Investment steigt mit 3pc ein. Aktie für Stifel ein Kauf bis 370 (350) Fr. Sieht den Jahresumsatz am oberen Ende der firmeneigenen Vorgaben liegen.

Dormakaba: Im Kaufrausch. Übernimmt mit Reliance Doors und Best Doors gleich zwei australische Rivalen. Credit Suisse ist für OUTPERFORM bis 730 (663) Fr.

Geberit: Barclays erhöht auf 670 (650) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Nur geringfügige Schätzungsanpassungen nach den Zahlen.

Komax: Credit Suisse ist für NEUTRAL bis 223 (193) Fr. Hebt die Gewinnschätzungen um bis zu 13pc an.

Lindt&Sprüngli: Zwei weitere Titelverkäufe aus der Teppichetage in Höhe von 2.1 Mio Fr. Und täglich grüsst das Murmeltier...

SNB: SNB-Präsident Thomas Jordan kam übers Wochenende unters Messer. Eingriff am Herzen erfolgreich, Patient in guter Verfassung. Ich wünsche an dieser Stelle "gueti Besserig"!

U-blox: Kepler Cheuvreux geht auf REDUCE (Hold) bis 60 (65) Fr. Lieferkettenprobleme drücken auf die Margenentwicklung.

VAT Group: Aktie für Credit Suisse ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 270 (230) Fr. Eine weitere Kapitulation in Raten.

Derivate: Auffällige Umsätze in den beiden Knock-out-Puts SSMBNV und SSMBTV auf den SMI.