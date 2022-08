New Yorker Börse am Freitag mit schmerzhaften Verlusten. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende auf den Tagestiefs. Fed-Chef "Jay" Powell kündigt strikte Teuerungsbekämpfung an. Zinssensitive Tech-Giganten die Tagesverlierer. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut tiefer. Dortige Börsen durchs Band schwach. Europa und die Schweiz werden sich dem Ganzen nicht entziehen können.