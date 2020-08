Aktienkurse in New York kurz vor Handelsende unter Druck. Erneut Gewinnmitnahmen bei dortigen Tech-Aktien. Asiatische Börsen mit leichter Katerstimmung nach dem Kursfeuerwerk der letzten Tage. Edelmetalle im asiatischen Handel erneut tiefer. Gold-Futures gar unter 1900 Dollar je Unze. US-Aktienfutures zur Stunde um 0.4 Prozent höher. Könnte ein stärkeres Abrutschen der Aktienkurse in Europa und der Schweiz verhindern.