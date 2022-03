New Yorker Börse löst sich aus der Umklammerung der Baissiers. Kräftiger Kursschub in der zweiten Sitzungshälfte. Geplanter Aktiensplitt bei Indexschwergewicht Tesla sorgt für Stärke bei Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen höher. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Börsenampel damit auch in Europa und der Schweiz auf grün.