New Yorker Börse nach lustlosem Handelsverlauf etwas höher. GameStop-Phänomen greift auf Kannabisaktien wie Tilray über. Fed-Chef sagt, was Märkte hören wollen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut gehalten gestellt. Stimmung an den dortigen Börsen gut. Einige feiertagsbedingt geschlossen. Mal schauen, ob und was Europa und die Schweiz so reissen.