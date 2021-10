Sulzer-Abspaltung Medmix am Donnerstag mit verhageltem Börsendebut. Aktien-Rückschlag der letzten Wochen bringt Schweizer IPO-Herbst in Gefahr. Salt gerüchtehalber bereits verschoben. Es sollten folgen mit Erstnotiz: Uhrenhändler Chronext (8. Okt.), Brusa Elektronik, Skan, Trifork, VT5 und Kinarus. Alles nun unsicher geworden. IPO können bis wenige Stunden vor geplanten Start abgesagt werden.

Auch kürzlich erfolgte Börsengänge spüren Gegenwind: Marketing-Maschine On Running am Donnerstag fünfter Tag in Folge im Minus (!), verliert 25 Prozent vom Rekordkurs letzte Woche. Sportradar runter auf 22,60 Dollar von 27 Dollar vorletzte Woche.