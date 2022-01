New Yorker Börse macht in der zweiten Sitzungshälfte Boden gut. Tech-Giganten allerdings erneut mit rabenschwarzem Tag. Nervosität vor dem Fed-Entscheid von heute Nacht. US-Aktienfutures im asiatischen Handel mit einem weiteren Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Kommen Europa und die Schweiz in den Genuss von Anschlusskäufen?