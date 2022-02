New Yorker Börse am Freitag zum zweiten Mal in Folge mit kräftigen Gewinnen. Gelegenheitskäufe greifen von den Tech-Giganten auf Finanzwerte und Zykliker über. US-Aktienfutures im asiatischen Handel nun allerdings um bis zu 2.3pc tiefer. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen schwach. Geraten Europa und die Schweiz zu Wochenbeginn in altes Fahrwasser?