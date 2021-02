New Yorker Börse grenzt frühe Verluste ein. Fed-Chef "Jay" Powell sagt, was die Märkte hören wollen. Tech-Giganten allerdings charttechnisch angeschlagen, so warnen Beobachter. US-Aktienfutures im asiatischen Handel denn auch um bis zu 0.5 Prozent tiefer. Dortige Börsen teils mit deutlichen Abschlägen. Europa und die Schweiz koppeln sich bisweilen allerdings ab.