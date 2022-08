New Yorker Börse kann sich nach einer frühen Schwäche nicht wieder aufrappeln. Tech-Giganten in Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen abermals unter Verkaufsdruck. US-Aktienfutures im asiatischen Handel allerdings um bis zu 0.9pc höher. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorzeichen in Europa und der Schweiz stehen wohl dennoch auf Erholung.