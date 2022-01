New Yorker Börse am Freitag nach bewegter Sitzung erneut schwächer. Tech-Giganten ächzen unter den gestiegenen Zinsen. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in der Spitze erstmals wieder über 1.8pc. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erholt. Dortige Börsen ebenfalls freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz zu Wochenbeginn hoffen.