Kräftige Kursavancen in New York in der letzten Handelsstunde. Erneut führen Apple und Co. das Feld an. Stimmung in Asien gut, aber nicht überschwänglich. Einzig China lässt etwas den Kopf hängen. US-Aktienfutures zur Stunde um 0.4 Prozent höher. Vorzeichen für europäischen Handel positiv.