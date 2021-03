New Yorker Börse tritt an Ort. Warten auf den Zinsentscheid von heute Nacht. Sagt Fed-Chef "Jay" Powell, was die Marktakteure hören wollen? US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp gehalten. Dortige Börsen uneinheitlich. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Lustloses Hin- und Hergeschiebe von Titelpositionen sehr wahrscheinlich.