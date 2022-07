New Yorker Börse vergangene Nacht feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel allerdings um bis zu 0.5pc höher. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich bis fest. Setzen in Europa und der Schweiz heute Anschlusskäufe ein? Markteintritt der Amerikaner am Nachmittag entscheidend.