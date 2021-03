New Yorker Börse trotz Gewinnmitnahmen in der Schlussstunde höher. Kursfeuerwerk bei Tech-Giganten, angeführt von um 20 Prozent höheren Tesla. US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedoch im Angebot. Dortige Börsen in der Folge uneinheitlich. Produzentenpreise in China im Februar stark ansteigend. Könnte sich für Europa und die Schweiz als Spielverderber erweisen.