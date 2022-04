New Yorker Börse mit starken Ausschlägen nach Veröffentlichung des letzten Fed-Sitzungsprotokoll. Bei Sitzungsende allerdings erneut tiefer. Schmerzhafte Verluste bei den Tech-Giganten. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erstmals seit drei Jahren wieder in der Nähe von 2.6pc. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut tiefer. Dortige Börsen ausnahmslos schwächer. Erneuter Rücksetzer wohl auch in Europa und der Schweiz noch nicht ausgestanden.