Aus New York von üppigen Kauf- und Verkaufsprogrammen zu hören. Gewinnmitnahmen im späten Handel. Dortige Indizes bei Börsenschluss auf Tagestiefst. Steigende Zinsen setzen Tech-Giganten zu. US-Aktienfutures machen nachbörsliche Verluste beinahe wett. Stimmung an den asiatischen Börsen dennoch etwas gedrückt. Katerstimmung heute auch in Europa und der Schweiz?