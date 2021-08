Fed-Chef "Jay" Powell versetzt New Yorker Börse Freitagnacht in Champagnerlaune. Will noch nichts von einer Drosselung der Wertpapierkäufe wissen. S&P 500 Index erstmals bei über 4500 Punkten. Könnte Anschlusskäufe nach sich ziehen, so Händler. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut gehalten gestellt. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen.