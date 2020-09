New York mit kräftiger Kurserholung, angeführt von dortigen Tech-Giganten. Stimmung an den asiatischen Börsen freundlich, aber nicht überschwänglich. Anschlusskäufe bescheren US-Aktienfutures zur Stunde ein weiteres Plus von 0.8 Prozent. Erfreuliche Vorgaben für das zuvor schwache Europa.