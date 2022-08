New Yorker Börse

New Yorker Börse - Profis begegnen den steigenden Aktienkursen mit Skepsis

Nettovolumen leerverkaufter S&P-500-Futures mit 135 Mrd $ so hoch wie seit Jahren nicht mehr, wie offizielle Statistiken zeigen. Lässt auf grosse Skepsis von Profianleger wie Hedgefonds und Institutionelle schliessen.

New Yorker Börse Montagnacht mit schmerzhaften Kursverlusten. Aderlass bei Meme-Aktien wie AMC Entertainment oder Bed Bad & Beyond. Rendite 10-jähriger Staatsanleihen im Vorfeld des Jackson-Hole-Treffens wieder über 3pc. US-Aktienfutures im asiatischen Handel deshalb erneut im Angebot. Dortige Börsen durchs Band schwächer. Grössere Abgaben bleiben allerdings aus. Lässt für Europa und die Schweiz heute hoffen.

Evolva: Schweizer Börse SIX will das Unternehmen sanktionieren. Jahresabschlüsse für 2019 und 2020 würden wesentliche Fehler enthalten, so der Vorwurf. Könnte der Aktie heute zusetzen.

Emmi: Aktie für die UBS ein Verkauf bis 820 (835) Fr. Intensiver Wettbewerb und Preisdruck in wichtigen Produktkategorien. Es sei Vorsicht angebracht, so die Grossbank.

Alcon: Übernimmt für 770 Mio $ den Rivalen Aerie Pharmaceuticals. Transaktion ab 2024 gewinnverdichtend. Vontobel bleibt für HOLD bis 75 Fr.

Allreal: Research Partners kürzt auf 180 (190) Fr. mit HALTEN. Trägt mit den Anpassungen dem deutlich veränderten Zinsumfeld Rechnung.

Arbonia: Halbjahresumsatz 630.9 Mio Fr. (erw. 627.8 Mio Fr.). Op. Gewinn 52.4 Mio Fr. (erw. 60.6 Mio Fr.). Ermutigende Aussagen zur zweiten Jahreshälfte. UBS bleibt für NEUTRAL bis 13.80 Fr. und Vontobel für HOLD bis 17 Fr.

Basilea: Edison kommt neuerdings auf einen fairen Wert von 75.50 (74.90) Fr. je Aktie. Rechnet ab dem kommenden Jahr operativ mit schwarzen Zahlen.

Feintool: Halbjahresumsatz 411.5 Mio Fr. (erw. 359.4 Mio Fr.). Op. Gewinn 14.6 Mio Fr. (erw. 10.9 Mio Fr.). Diesjährige Umsatzvorgaben werden überraschend erhöht. Torsten Greiner soll ab dem kommenden Jahr Firmenchef werden.

Flughafen Zürich: Halbjahresumsatz +74pc auf 458 Mio Fr. (erw. 448.2 Mio Fr.). Op. Gewinn 238 Mio Fr. (erw. 214 Mio Fr.). UBS bleibt für BUY bis 198 Fr. Vontobel widerspricht mit HOLD bis 156 Fr.

Kudelski: Research Partners ist für HALTEN bis 3.10 (3.50) Fr. Schätzungsanpassungen im Vorfeld der Halbjahreszahlen. Fällig werdende Anleihe dürfte zurückbezahlt werden.

Mobilezone: Research Partners erhöht auf 20 (19) Fr. mit KAUFEN.

Schweiter: Research Partners senkt auf 1500 (1700) Fr. mit KAUFEN. Margendruck aufgrund hoher Rohmaterialpreise.

Skan: Halbjahresumsatz 120.9 Mio Fr. Op. Gewinn 10.7 Mio Fr. Eher enttäuschend. Jahresvorgaben bleiben allerdings dieselben.

Sonova: Stellt neue Technologieplattform "Lumity" vor. Neue Plattform verspricht Vorteile in Sachen Sprachverstehen bei Hintergrundgeräuschen. Vontobel bleibt für BUY bis 450 Fr.

U-blox: Aktie für Research Partners ein Kauf bis 80 (70) Fr. Erhöht die Gewinnschätzungen um bis zu 90pc.

Vetropack: Halbjahresumsatz 435 Mio Fr. (erw. 440.3 Mio Fr.). Op. Gewinn 48.3 Mio Fr. (erw. 41.3 Mio Fr.). Schmerzhafter Abschreiber in Höhe von 46.5 Mio Fr. wegen kriegsbedingten Schäden an den Produktionsstätten in der Ukraine.

Zur Rose: Aktie gestern Nachmittag mit beeindruckender Gegenbewegung nach oben. Versandapotheke stand Bloomberg zufolge zuletzt in Verkaufsverhandlungen mit Finanzinvestoren wie KKR oder Hellman & Friedman. Leerverkäufer leise auf dem Rückzug. Basler KB jedoch skeptisch. Bleibt für UNTERGEWICHTEN bis 55 Fr. HSBC senkt auf 66 (115) Fr. mit HOLD.

Derivate: Kleinere Umsätze im Knock-out-Put SDADQV auf den DAX.