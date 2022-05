Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte von Mittwochnacht in etwa wie erwartet. New Yorker Börse im Vorfeld mit dem schwächsten April seit 2008. Hält ein erneuter Rücksetzer die US-Notenbank von weiteren Zinsschritten ab?

New Yorker Börse trotz Erholungsbewegung in den letzten Handelsminuten mit einem rabenschwarzen Donnerstag. Aufbäumen vom Vortag tatsächlich bloss ein Strohfeuer. Schmerzhafte Verluste bei den Tech-Giganten. US-Aktienfutures machen im asiatischen Handel etwas Boden gut. Dortige Börsen mit Ausnahme Japans dennoch schwach. Vorzeichen für Europa und die Schweiz damit negativ.

Strategen der Citigroup glauben: Nein. Rückblickend sei die US-Notenbank dem Aktienmarkt gerade in Zeiten hoher Inflationsraten nicht zu Hilfe geeilt. Situation völlig anders als 2018/19. Sehen den sogenannten "Fed-Put" deshalb deutlich unter den momentanen Kursen angesetzt. Wo genau, verraten die Strategen allerdings nicht.

ABB: Gestern Nacht gingen in New York ausserbörslich einige grössere Aktienblöcke um. Kündigen sich da Neuigkeiten an?

VAT Group: UBS schlägt nach Tour durchs Rheintal verteidigende Töne an. Sieht in der Aktie weiterhin ein Kauf bis 420 Fr. Investitionszyklus trotz Lieferkettenprobleme intakt.

Adecco: J.P. Morgan ist für UNDERWEIGHT bis 38 (38) Fr. und Vontobel für HOLD bis 43 (49) Fr. Citigroup widerspricht mit BUY bis 60 (72) Fr.

Feintool: Titelkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von 1.9 Mio Fr.

HBM Healthcare: Schliesst das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Verlust von 78 Mio Fr. ab. Erster solcher Verlust in zehn Jahren.

Holcim: Bank of America erhöht auf 55 (50) Fr. mit NEUTRAL.

Implenia: Credit Suisse kürzt auf 26 (27) Fr. mit NEUTRAL. Lobt die Fortschritte im operativen Geschäft. Randvolle Auftragsbücher in Höhe von knapp 7 Mrd Fr.

Landis+Gyr: Credit Suisse startet wieder mit NEUTRAL bis 53 Fr. Rechnet weiterhin mit Lieferengpässen und steigenden Herstellkosten. Transformationsprozess könnte sich daher in die Länge ziehen. Vontobel kürzt auf 61 (69) Fr. mit HOLD.

Novartis: Stellt Produktion von Lutathera und Pluvictoin vorübergehend ein, nachdem in zwei Produktionsstätten Qulitätsmängel festgestellt worden sind. ZKB rechnet mit Umsatzausfällen von gesamthaft bis zu 66 Mio $. Morgan Stanley erhöht dennoch auf 94 (90) Fr. mit EQUAL-WEIGHT.

Schindler: Berenberg Bank senkt auf 195 (240) Fr. mit HOLD. Schwieriges Branchenumfeld trifft auf hausgemachte Problem. Nahe Zukunft auch aufgrund der Veränderungen in der Führungsetage nicht eben einfacher.

SFS Group: UBS Fund Management reduziert Aktienpaket wieder auf unter 3pc. Nur ein kurzes Gastspiel im Grossaktionariat.

Swiss Re: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 82 (88) Fr., Berenberg Bank für HOLD bis 99 (103) Fr. und LBBW für HALTEN bis 90 (95) Fr.

Derivate: Kleinere Umsätze im Long Mini-Future MDAA3V sowie in den Knock-out-Warrants ODAAYV (Put) und ODACEV (Call) auf den DAX. Geschehen ansonsten ruhig.