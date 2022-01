New Yorker Börse an Silvester nach kurzzeitig neuen Indexrekorden gegen Sitzungsende schwach. Steigende Zinsen ein Bremsklotz. US-Aktienfutures im asiatischen Handel allerdings erholt und um bis zu 0.5pc höher. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. China und Hongkong erneut unter Druck. Europa und die Schweiz vorerst noch in Lauerstellung.