Diese Woche geht's los: Die Firmen veröffentlichen die lang ersehnten Halbjahreszahlen. Viele Unternehmen müssen liefern, um hohe Bewertungen zu rechtfertigen. Sonst drohen Gewinnmitnahmen und Abstürze. Ergäbe aber auch Gelegenheit zum Zukaufen!

Am Mittwoch Bossard (Umsatz), am Donnerstag Partners Group (Verwaltete Vermögen), Rieter (Ergebnis), Zuger Kantonalbank (Ergebnis), DKSH (Ergebnis) und Barry Callebaut (Ergebnis neun Monate). Am Freitag Ems-Chemie und Richemont (Umsatz erstes Quartal).

Den Auftakt im Ausland machen in den USA die mächtigen Goldman Sachs und JPMorgan am Dienstag. Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley folgen danach. Hat Einfluss auf die Aktien von UBS und Credit Suisse...