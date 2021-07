Heute ist Startschuss für Halbjahreszahlen so richtig losgegangen. DKSH, Rieter, VAT, Barry Callebaut (Zahlen für 9 Monate) - alle übertreffen mit Resultaten die Erwartungen des Marktes. Wird für weitere Kursschübe reichen.

Aber who knows? Kurse und Bewertungen der Schweizer Aktien sind in letzter Zeit schon deftig gestiegen. Auch Bossard übertraf am Mittwoch Analystenberechnungen - ging dann leicht negativ aus dem Handel. Firmen müssen nicht bloss überzeugen, sondern deutlich überzeugen...