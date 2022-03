New Yorker Börse Freitagnacht trotz Kursfeuerwerk in den letzten 30 Minuten uneinheitlich bis schwächer. Steigende Zinsen "vergiften" die Stimmung. Zinskurve erstmals seit 2006 invers. Kündigt für gewöhnlich eine Rezession an. China riegelt nach Covid-Ausbruch Grossmetropole Schanghai ab. US-Aktienfutures im asiatischen Handel denn auch um bis zu 0.6pc tiefer. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen unter Druck. Europa und die Schweiz dürften sich diesen Vorgaben zu Wochenbeginn wohl nicht entziehen können.