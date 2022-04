Börse in New York macht Mittwochnacht im Sitzungsverlauf kontinuierlich Boden gut. Entspannung bei den Zinsen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um weitere 0.4pc höher. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Stimmung allerdings nicht überschwänglich gut. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas höher erwartet.

SMI vorbörslich flott im Plus. Mit Ausnahme von Sika sämtliche Indexkomponenten höher gestellt. Holcim und Richemont führen das Feld an. Bei den Nebenwerten gleich mehrere Aktien ex Dividende gehandelt. Warten auf den EZB-Entscheid vom Nachmittag. Stehen bahnbrechende Neuigkeiten an?

Herzliche Grüsse aus der Loreley, der cash Insider.