New Yorker Börse ächzt unter Gewinnmitnahmen. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt allerdings eine wertvolle Stütze. Will nicht so richtig zu den zuletzt wieder etwas höheren Zinsen passen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut gehalten. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen schwächer. Ähnliches blüht auch Europa und der Schweiz.