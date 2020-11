New York verliert nach einem starken Handelsauftakt an Schwung. Fest Apple, Amazon und Co. können Gewinnmitnahmen jedoch absorbieren. US-Aktienfutures nachbörslich um bis zu 0.7 Prozent tiefer. Angst vor einem landesweiten "Lock down" unter Joe Biden. Drückt auch an den asiatischen Börsen auf die Stimmung. Werden Europa und die Schweiz im frühen Handel ausgebremst?