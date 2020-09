Belastende Vorgaben aus New York. Nicht nur für hiesige Techaktien, sondern auch für jene von UBS, Credit Suisse und Julius Bär. Wiederholt sich das Kursfiasko vom Montag?

SMI vorbörslich mit deutlichen Abschlägen. Bankaktien wie UBS und Credit Suisse sowie Zykliker wie ABB führen neben schwachen Vifor Pharma die Verliererliste an.

New York über die gesamte Sitzung hinweg kontinuierlich schwächer. Grössere Verluste bei Tech- und Bankaktien. Asiatische Börsen am Donnerstagmorgen unter Verkaufsdruck. Geschehen von geopolitischen Spannungen und Rezessionsängsten überschattet. US-Aktienfutures zur Stunde erneut um 0.4 Prozent tiefer. Lässt für den europäischen Handel nichts Gutes erahnen.

Vifor Pharma: Räumt negative Studienergebnisse zu Ferinject bei Herzversagen ein. Analysten sind sichtlich enttäuscht. Titelverkäufe aus dem Verwaltungsrat wenige Tage vor der Veröffentlichung der Studienergebnisse eher etwas unschön.

SIG Combibloc: BNP Paribas startet mit NEUTRAL bis 19 Fr.

AMS: Deutsche Bank ist für BUY bis 22 (18) Fr. Tagesgeschäft bei Osram Licht läuft besser als gedacht. Erhöht die Gewinnschätzungen.

Kühne+Nagel: Morgan Stanley ist für EQUAL-WEIGHT bis 175 (173) Fr.

PSP Swiss Property: Erwirbt drei Geschäftshäuser an bester Lage in Genf. Rechnet für 2020 neuerdings mit einem op. Jahresgewinn in Höhe von rund 270 Mio Fr. Für die ZKB leicht positiv, ist für MARKGEWICHTEN.

Zur Rose: PSquared trennt sich von Aktien. Zürcher Vermögensverwalter hält neuerdings noch 4.84 (6.95) Prozent der Stimmen. Nur um bei Sunrise im Rahmen von Arbitragetransaktionen auszubauen?

Strategie: Markttechnikexperten von Julius Bär nehmen AMS und DKSH ins SWISS EQUITIES PORTFOLIO auf. Cembra Money Bank und Sonova werden hingegen gestrichen.

Derivate: Auffällige Aktivitäten im Knock-out-Call