Wetten gegen US-Aktien umfassender als Mitte August, wie die Bank of America schreibt. Sieht günstigen Nährboden für einen "Short-Squeeze". Mehr als ein kurzes Kursfeuerwerk jedoch nicht zu erwarten.

Verlierer: PolyPeptide -1.4% (Abstufung) Clariant -0.8% (ex Dividende)

Alle 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus. Roche und ABB führen das Spitzenfeld an. Warten auf den EZB-Zinsentscheid vom Nachmittag. Bei den Nebenwerten lassen feste AMS Osram, Ypsomed und U-blox die Muskeln spielen. PolyPeptide hingegen im Tal der Tränen.

New Yorker Börse macht Boden gut. Entspannung bei den Zinsen verleiht gerade den Tech-Giganten Flügel. US-Aktienfutures im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen gut gehalten. Dortige Börsen mit Ausnahme von Hongkong ebenfalls erholt. Zeichen stehen heute auch in Europa und der Schweiz auf Erholung.

ABB: Aktionäre geben grünes Licht für die Abspaltung von Accelleron. Jefferies warnt beim Mutterhaus vor möglichen Zahlenenttäuschungen. Bleibt für HOLD bis 27 Fr.

Helvetia: Halbjahresgewinn 219.5 Mio Fr. (erw. 197.2 Mio Fr.). Combined Ratio 93.6pc (erw. 93.2pc). SST-Quote bei über 280pc. Könnte Dividendenfantasien wecken. Vontobel ist für HOLD bis 115 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.

Basilea: Verkauft ein präklinisches Onkologie-Programm an Nodus Oncology. Neben einem Umsatzanteil von 5pc auch Abschlags- und Meilensteinzahlungen von bis zu 242 Mio Fr. vorgesehen.

Feintool: Firmengründer Fritz Bösch ist verstorben. Lieber Fritz, Du warst ein "Patron der alten Schule". Ich werde Dich stets in guter Erinnerung behalten.

Forbo: UBS Fund Management reduziert Aktienpaket auf unter 5pc.

Epic Suisse: Credit Suisse Funds trennt sich von Aktien. Hält neuerdings weniger als 3pc.

Kudelski: Meldet Auftrag von Video-Streaming-Anbieter CineSend.

Mobilezone: Titelverkauf aus den Beständen von Deutschland-Chef Wilke Stroman in Höhe von 6.8 Mio Fr. Würde die ausserbörslichen Blocktransaktionen der letzten Tage erklären.

Roche: Übernimmt für 250 Mio $ plus künftige Meilensteinzahlungen Good Therapeutics. Ein kleiner Fisch, so Händler. Bank of America verteidigt den "Bon". Sieht beim Alzheimerwirkstoff Gantenerumab mehr Aufwärts- als Abwärtspotenzial und bleibt deshalb für BUY bis 360 Fr. Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 375 (355) Fr.

PolyPeptide: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Overweight) bis 50 (85) Fr. Aktie selbst für die IPO-Hauptverantwortliche nicht länger ein Kauf.

SFS Group: Aktie für die Berenberg Bank ein Verkauf bis 75 (77) Fr. Kaufpreis der Hoffmann-Übernahme höher als ursprünglich gedacht.

Siegfried: Royal Bank of Canada geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 860 (840) Fr. Tritt nach der starken Kursentwicklung der letzten Wochen erst einmal an die Seitenlinie. Hochmargiges Geschäft mit Covid-Impfstoffen könnte künftig harzen.

Swatch Group: Titelverkauf aus der Teppich-Etage im Gegenwert von rund 1 Mio Fr. Und das nahe den Jahrestiefstkursen.

Swiss Re: Morgan Stanley senkt auf 84 (85) Fr. mit UNDERWEIGHT.

Ypsomed: Arbeitet künftig mit Sidekick Health auf dem Gebiet von Injektionssystemen und -dienstleistungen zusammen. Vontobel bleibt für BUY bis 180 Fr.

Zurich Insurance: Aktie für die Credit Suisse ein Kauf mit OUTPERFORM bis 485 (480) Fr. Kleinere Schätzungsanpassungen nach den Halbjahreszahlen. Barclays ist sogar für OVERWEIGHT bis 525 (500) Fr.

Derivate: Auffällige Umsätze im Call-Warrant STZRJB auf Straumann.