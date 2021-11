Später Erholungsversuch an der New Yorker Börse nicht von Erfolg gekrönt. Selbst starke Quartalszahlen und Ausblicke werden kaum noch belohnt. US-Aktienfutures im asiatischen Handel zwar um bis zu 0.3pc höher. Dortige Börsen allerdings mit wenigen Ausnahmen schwach. Anhaltspunkte für Verwerfungen im chinesischen Immobiliensektor verdichten sich. Sorgen für Nervosität. Greift das China-Virus auf Europa und die Schweiz über?

Vorbörsliches Handelsgeschehen SMI verläuft in ruhigen Bahnen. Sämtliche 20 Indexkomponenten im Plus. Holcim und Sika führen die Gewinnerliste an. Emmi erneut höher gestellt, genauso wie Landis+Gyr und Bâloise. Idorsia und Julius Bär tiefer.