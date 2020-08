Versöhnliches Handelsende in New York. Selbst schwache Konsumentenstimmung kann neue Rekorde bei US-Techaktien nicht vereiteln. Asiatische Börsen trotz positiven Vorgaben jedoch mehrheitlich schwächer. US-Aktienfutures zur Stunde im Angebot. Anleger in Europa deshalb noch unentschlossen und abwartend.