New Yorker Börse grenzt Verluste kurz vor Sitzungsende ein. Von Panikkäufen in der letzten Stunde vor dem Schluss-Gong zu hören. Nvidia-Aktie nachbörslich trotz starker Zahlen tiefer. Ausblick enttäuscht. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel folglich schwächer. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen ebenfalls im Angebot. Bitcoin flirtet mit 100'000 $. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.