Taktische Kontoguthaben bei Fonds-Managern fallen in neuster Umfrage von Merrill Lynch auf 3.9 Prozent der Gesamtvermögen. Tiefster Wert seit acht Jahren. Für gewöhnlich Vorbote einer saftigen Börsenkorrektur.

SMI vorbörslich flott unterwegs. Schwergewichte dem Börsenbarometer einmal mehr ein Klotz am Bein. Spezialsituationen, Finanzwerte und Zykliker gefragt.

New Yorker Börse nach Antrittsrede von US-Ministerin Janet Yellen höher. Gefragte Tech-Giganten, auch nachbörslich. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.6 Prozent höher. Nicht mehr weit entfernt von neuen Rekorden. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich. Europa und die Schweiz gehalten bis tiefer erwartet. Alles kann, nichts muss.

Richemont: Quartalsumsatz 4.19 Mrd € (erw. 4.05 Mrd €). Org. Wachstum +5 Prozent (erw. -0.4 Prozent). Starkes Schmuckgeschäft. Absatz mit Luxusuhren dank China ebenfalls erfreulich. Bestes Weihnachtsquartal in der Firmengeschichte, so Vontobel. Ist für BUY und nimmt 86 Fr. in positive Revision.

Temenos: Julius Bär geht auf BUY (Hold) bis 130 (100) Fr. Tritt damit ans Schienbein des berüchtigten Leerverkäufers ShadowFall.

Alcon: Bringt Precision1-Linse auf den US-Markt. SocGen zeigt sich von der rebellischen Seite, ist für SELL bis 45 (52) Fr. Berenberg Bank hingegen für BUY bis 70 (69) Fr. Von allem ein bisschen etwas.

Aryzta: Credit Suisse Funds nistet sich mit 3.09 Prozent beim hochverschuldeten Backwarenhersteller ein.

Evolva: Verkaufsstart für L-Arabinose. Markt für den Zuckerblocker auf rund 250 Mio Fr. geschätzt.

Flughafen Zürich: Barclays erhöht auf 166 (157) Fr. Bleibt bei OVERWEIGHT. Covid-19-Impfstoffe versprechen Belebung beim Passagieraufkommen.

LafargeHolcim: Barclays ist für OVERWEIGHT bis 57 (54) Fr. Geht von erfreulichem Schlussquartal aus.

Lindt&Sprüngli: Für Goldman Sachs ein Kauf noch bis 97'000 (100'000) Fr.

Logitech: Kalte Kursdusche im späten Handel trotz Rekordergebnis. Firmenchef Bracken Darrell schliesst grössere Firmenübernahmen an Analystenkonferenz nicht aus. J.P. Morgan allerdings für OVERWEIGHT bis 120 (100) $, Goldman Sachs für BUY bis 118 (105) Fr. und Citigroup gar für BUY bis 130 (110) $.

Lonza: Credit Suisse ist für OUTPERFORM bis 670 (600) Fr. Schätzungsanpassungen im Vorfeld der Zahlen.

Novartis: Credit Suisse senkt auf 90 (96) Fr. mit NEUTRAL.

Relief Therapeutics: Übernimmt deutsche AdVita gegen eigene Aktien. Kaufpreis 25 Mio € plus Meilensteinzahlungen.

Roche: Citigroup ist für BUY bis 385 (395) Fr.

Schindler: Stifel geht auf BUY (Hold) bis 265 Fr. Sieht in der jüngsten Kursschwäche eine Kaufgelegenheit.

Straumann: Morgan Stanley warnt vor möglichen Enttäuschungen beim org. Umsatzwachstum. Bleibt für UNDERWEIGHT bis 788 Fr. Berenberg Bank ist für HOLD bis 900 (850) Fr. Belässt Schätzungen wie sie sind.

Sulzer: Morgan Stanley startet mit EQUAL-WEIGHT bis 100 Fr.

Swiss Life: Für Merrill Lynch ein Kauf bis 465 (450) Fr. Solides Jahresergebnis zu erwarten. Morgan Stanley bleibt bei UNDERWEIGHT bis 424 (376) Fr.

UBS: Merrill Lynch streicht Aktie von der "Europe 1 List".

Zurich Insurance: Zieht sich aus dem Nord-Stream-2-Projekt zurück. Nun ist es offiziell.

Derivate: Grössere Umsätze im Call-Warrant WLOCTV auf Logitech sowie im Long Mini-Future MGOAPV aufs Gold.