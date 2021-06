Kursschub beschert Börse in New York in letzten Sitzungsminuten neue Indexrekorde. Tech-Giganten die treibende Kraft. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut um bis zu 0.2 Prozent höher. Dortige Börsen mit Ausnahme von China und Hongkong freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet.