Verlierer: Swiss Life -3.2% (ex Dividende) Idorsia -1.0% (Zahlen)

SMI vorbörslich flott unterwegs. Schwergewicht Novartis trotz enttäuschendem Kerngeschäft überraschend im Plus. UBS, Logitech und Credit Suisse ebenfalls gesucht. Grössere Kursaufschläge auch bei den Nebenwerten.

New Yorker Börse kann sich im Tagesverlauf fangen. Geht nahe der Tageshöchststände aus der Sitzung hervor. Von Gelegenheitskäufen bei den Tech-Giganten zu hören. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.2pc höher. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen.

Novartis: Quartalsumsatz 12.53 Mrd $ (erw. 12.57 Mrd $). Op. Gewinn 4.08 Mrd $ (erw. 4.08 Mrd $). Pharmageschäft wie gestern bei Roche eher enttäuschend. Ausgerechnet Sorgenkind Sandoz rettet den Baslern das Quartal. Jahresvorgaben wie erwartet dieselben. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN. Basler KB widerspricht mit MARKTGEWICHTEN bis 85 (80) Fr.

UBS: Quartalsgewinn vor Steuern 2.73 Mrd $ (erw. 2.26 Mrd $). Über die Zahlenqualität lässt sich streiten. Will alleine in diesem Jahr für 5 Mrd $ eigene Aktien zurückkaufen. Zeigt der Erzrivalin Credit Suisse damit einmal mehr, wo der Bartli den Most holt. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und J.P. Morgan für OVERWEIGHT bis 21 Fr.

Bachem: Geht strategische Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly ein. Dürfte jährlich 100 Mio Fr. zum Umsatz beitragen. Vontobel bleibt für HOLD bis 555 Fr.

Idorsia: Op. Quartalsverlust 193 Mio Fr. Stellt für 2025 Erreichen der Gewinnschwelle mit einem Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd Fr. in Aussicht. Aktie für Vontobel ein Kauf bis 30 Fr.

Kühne+Nagel: Quartalsumsatz +70pc auf 10.2 Mrd Fr. Op. Gewinn 1.31 Mrd Fr. (erw. 1.18 Mrd Fr.). Zukunftsgerichtete Aussagen eher vorsichtig. Aktie zuletzt mit gutem Lauf. Basler KB bleibt für ÜBERGEWICHTEN bis 310 Fr. und die UBS immerhin für BUY bis 301 Fr.

Mobimo: Research Partners kürzen auf 285 (300) Fr. mit HALTEN. Überarbeitet das Bewertungsmodell um die geplante Kapitalerhöhung.

Nestlé: HSBC erhöht auf 141 (139) Fr. mit BUY.

Roche: DZ Bank ist für HALTEN bis 396 (398) Fr.

SIG Combibloc: Quartalsumsatz 496.7 Mio €. Op. Gewinn 118.7 Mio €. Bisherige Jahresvorgaben werden bestätigt. Goldman Sachs bleibt für NEUTRAL bis 24.50 Fr.

Derivate: Grössere Umsätze im Long Mini-Future LCFCJB auf Richemont sowie in den Knock-out-Warrants OSMANV und SSMA3V auf den SMI.