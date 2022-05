New Yorker Börse dank kräftiger Erholung kurz vor Sitzungsende nur etwas tiefer. Berichte von einem grossen Kaufprogramm in den letzten Minuten machen die Runde. US-Notenbankchef "Jay" Powell für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. US-Aktienfutures im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen um bis zu 1.4pc höher. Dortige Börsen durchs Band fest. Auch in Europa und der Schweiz mit einem versöhnlichen Wochenausklang zu rechnen.