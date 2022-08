Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten lassen die New Yorker Börse in der zweiten Sitzungshälfe etwas zurückfallen. Abgabebereitschaft Händlern zufolge jedoch weiterhin gering. GameStop-Phänomen ist zurück. Aktienkurs von Bed Bad & Beyond steigt innerhalb weniger Stunden um 70pc (!!!). US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp gehalten. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt heute auch für Europa und die Schweiz Anschlusskäufe erwarten.