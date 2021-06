New Yorker Börse bei Sitzungsende über Tagestiefst. Short-Squeeze gleich in mehreren Aktien. US-Aktienfutures im asiatischen Handel trotz Säbelrasseln zwischen Washington und Peking gut gehalten. Dortige Börsen jedoch mehrheitlich im Angebot. Teuerungsschub in China erweist sich als ein Spielverderber. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.