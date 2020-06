Versöhnlicher Wochenausklang für den SMI

US-Bankaktien Donnerstagnacht trotz Dividendenmoratorium und einem Verbot von Aktienrückkäufen im dritten Quartal rege gefragt. Grund ist die geplante Lockerung der strengen Vorschriften für den Eigenhandel (Volcker-Rule). Die positiven Vorgaben dürften am Freitag auch auf die Aktien von UBS, Julius Bär und Credit Suisse "grün abfärben".

Ansonsten bietet die Nachrichtenlage nur wenig, was Freude bereiten würde. USA erneut mit rekordhoher Anzahl Covid19-Neuerkrankungen. Zweifel an den (zu frühen) Lockerungsmassnahmen werden laut, genauso wie Warnungen vor einer "Double-Dip"-Rezession. Die anhaltend freundliche Börsenstimmung zeigt allerdings: Die Anleger haben auch weiterhin Scheuklappen an.