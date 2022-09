Auch der frühere US-Finanzminister Larry Summers spricht sich für einen Zinsschritt in Höhe von 100 Basispunkten anlässlich des September-Treffens der Fed von nächster Woche aus.

Deshalb herrscht Ausverkaufsstimmung an der New Yorker Börse. Schmerzhafte Verluste bei den Tech-Giganten. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur unwesentlich über ihren Tagestiefs. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen folglich durchs Band schwach. Auch in Europa und der Schweiz von Beginn weg tiefere Kurse zu erwarten.