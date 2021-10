Asiatische Börsen kommen weiterhin nicht aus dem Quark. Sorgen über Chinas Immobiliensektor lasten auf japanischen Nikkei. Börsen in China bis einschliesslich Donnerstag wegen Feiertagen geschlossen. New Yorker Börsen am Freitag mit Erholung. Nachricht über Covid-19-Medikament von Merck nährt Hoffnung über Ausweg aus der Pandemie.