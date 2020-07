Börse in New York nach Aussagen der US-Notenbank abermals höher. Technologieaktien und Finanzwerte die Tagesgewinner. US-Aktienfutures nachbörslich bereits wieder etwas tiefer. Anleger in Asien noch unentschlossen, dortige Börsen uneinheitlich. Auch Europa heute mit "angezogener Handbremse" unterwegs?