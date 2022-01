Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in der Spitze bei 1.75pc. Höchster Stand seit April 2021. Bricht nun aus einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation nach oben aus. Ziel gemäss Lehrbuch: 3,2 Prozent (!!!).

SMI vorbörslich etwas höher. Alle 20 Indexkomponenten wenigstens leicht im Plus. UBS und Richemont bisweilen die Gewinner. Bei den Nebenwerten stecken Julius Bär und Basilea heraus. Haltung eher noch abwartend.

New Yorker Börse nach bewegter Sitzung erneut etwas tiefer. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen gestern in der Spitze bei 1.75pc. Eine Belastung insbesondere für die Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut mit einem Erholungsversuch. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Kann der SMI das Blatt in der ersten Januar-Woche des neuen Jahres doch noch wenden?

Stadler Rail: Bank of America senkt in einer umfassenden Branchenstudie auf 30 (32) Fr. mit UNDERPERFORM. Anstehendes Jahresergebnis könnte enttäuschen, so die US-Bank.

Basilea: Absatz mit dem Antimykotikum Cresemba löst Meilensteinzahlung von Partner Astellas in Höhe von 15 Mio $ aus. Aktie kommt allerdings einfach nicht auf Touren. Minus 5pc alleine seit Jahresbeginn.

ABB: Aktie für die Bank of America ein Kauf bis 41 (40) Fr.

Belimo: Morgan Stanley ist für EQUAL-WEIGHT bis 430 (420) Fr. Das Unternehmen habe die Situation in den Lieferketten gut im Griff.

Credit Suisse: Angeblich geht Jefferies mutig auf BUY (Hold). Ich bin zur Stunde noch in Abklärung. Royal Bank of Canada kürzt auf 11 (11.50) Fr. mit SECTOR PERFORM. BNP Paribas geht hingegen auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 9 Fr.

Geberit: Jefferies erhöht auf 553 (532) Fr. mit UNDERPERFORM. Org. Umsatzwachstum dürfte sich im Schlussquartal weiter verlangsamt haben.

Julius Bär: UBS bekräftigt BUY bis 71 Fr.

Novartis: UBS ist für NEUTRAL bis 82 (80) Fr. Erfreulicher Absatz mit dem Herzmedikament Entresto in den USA. MS-Mittel Kesympta zu Beginn seines Lebenszyklus auf Kurs.

Richemont: Goldman Sachs erhöht auf 158 (154) Fr. mit BUY. Auch fürs dritte Quartal zweistelliges Umsatzwachstum zu erwarten.

Schindler: Bank of America ist für UNDERPERFORM bis 210 (195) Fr.

SNB: Gewinn schmilzt im Schlussquartal von 41 auf 26 Mrd Fr. Ausschüttungsreserve nach Auszahlungen bei mehr als 100 Mrd Fr. Was will uns die SNB damit sagen...? Könnte Begehrlichkeiten in der Politik wecken.

Sonova: BNP Paribas geht auf UNDERPERFORM (Outperform) bis 330 (400) Fr.

Swatch Group: Inhaberaktie für Oddo weiterhin ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 283 (260) Fr. Belebung beim Tagesgeschäft werde von anderen Banken überschätzt.

UBS: BNP Paribas geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 21 Fr.

Derivate: Mit Ausnahme kleinerer Umsätze beim Knock-out-Put ODABIV auf den DAX noch kaum Aktivitäten.