Mächtigste US-Bank hebt ihre Zinserwartungen kräftig an

Verlierer: Belimo -1.6% (ex Dividende) Roche -0.9% (Produktrückschlag)

SMI vorbörslich von schwachen Roche zurückgebunden. Übrige 19 Indexkomponenten hingegen im Plus, angeführt von festen UBS. Bei den Nebenwerten stechen gefragte Technologiewerte wie VAT Group, Comet oder AMS heraus. Bachem nach Kaufempfehlung höher.

New Yorker Börse dank Anschlusskäufen erneut deutlich höher. Delle zur Sitzungsmitte wieder wettgemacht. US-Aktienfutures im asiatischen Handel nun allerdings im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Mal schauen wie sich Europa und die Schweiz heute so schlagen. Haben angelsächsische Grossinvestoren aufgehört Gelder aus Europa abzuziehen?

Roche: Rückschlag mit Tiragolumab in Kombination mit Tecentriq. Lungenkrebs-Combo erreicht Studienziele nicht. Einer der seltenen Produktrückschläge bei den Baslern. Vontobel bleibt dennoch für BUY bis 402 Fr.

Logitech: BNP Paribas startet mit NEUTRAL bis 80 Fr. Ausserdem meldet sich beim Unterhaltungselektronikspezialisten ein "alter Bekannter" zurück. Mehr zum Thema um 12.30 Uhr in meiner Kolumne.

Ascom: Research Partners eilen der zuletzt schwachen Aktie zur Seite. Bleiben für KAUFEN bis 19 Fr.

Bachem: Credit Suisse geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 640 (738) Fr. Hält das Kursdebakel der letzten Wochen für übertrieben.

Bâloise: Vontobel ist für HOLD bis 181 (170) Fr.

Belimo: Credit Suisse Funds tritt als Verkäuferin von Aktien in Erscheinung. Reduziert Paket auf unter 3pc.

Credit Suisse: Bermuda-Urteil liegt seit gestern Nachmittag vor. Grossbank will in Berufung gehen. Jefferies setzt einmal mehr den dicken Rotstift an. Ist neuerdings für HOLD bis 7.40 (10) Fr.

Ems Chemie: Kepler Cheuvreux geht auf REDUCE (Hold) bis 825 Fr.

Geberit: HSBC ist für HOLD bis 660 (690) Fr.

Givaudan: Goldman Sachs erhöht auf 4000 (3900) Fr. mit NEUTRAL. Geht neuerdings von höheren Margen als bisher aus.

Helvetia: Aktie für Julius Bär ein Kauf bis 135 (130) Fr. Gute Zahlen fürs letzte Jahr und herausragend starke Bilanz.

Holcim: Weltmarktführer zieht sich ganz aus Russland zurück. Meldung zündete gestern Nachmittag ein kleineres Kursfeuerwerk.

Julius Bär: Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 60 (58) Fr. Sieht Risiken im Zusammenhang mit der angespannten geopolitischen Lage.

Leonteq: Swissquote künftig Emittentin auf der Multi-Issuer-Plattform von Leonteq.

Lindt&Sprüngli: Und gleich noch ein Titelverkauf aus der Geschäftsleitung in Höhe von 2 Mio Fr.

Orascom: Jahresumsatz 538.5 Mio Fr. (erw. 528.2 Mio Fr.). Op. Gewinn 130.9 Mio Fr. (erw. 123 Mio Fr.). Verzichtet vorerst auf Zielsetzungen für dieses Jahr. Kepler Cheuvreux ist für HOLD bis 10 (9.50) Fr. Schätzungsanpassungen noch im Vorfeld der heutigen Ergebnisveröffentlichung.

PolyPeptide: Credit Suisse kürzt auf 86 (138) Fr. mit NEUTRAL.

Siegfried: Credit Suisse ist für OUTPERFORM bis 919 (1086) Fr.

U-blox: Stifel erhöht auf 92 (67) Fr. mit HOLD. Rät dazu trotz wenig anspruchsvoller Bewertung an der Seitenlinie zu verharren.

UBS: Ruft neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 6 Mrd $ ins Leben. Jefferies kürzt auf 22 (23) Fr. mit BUY. Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 20 (19) Fr.

Vaudoise: Jahresumsatz 1.24 Mrd Fr. Dividende +12pc auf 18 Fr. je Aktie. Vontobel bleibt für HOLD bis 497 Fr.

Ypsomed: Vontobel will es wissen. Erhöht auf 200 (190) Fr. mit BUY. Feiert den Insulinpumpenhersteller als Nischenanbieter mit guten Wachstumsaussichten.

Derivate: Aktivitäten beschränken sich auf die beiden Knock-out-Puts SDAC7V und SDADBV auf den DAX sowie auf die beiden Knock-out-Puts KUBQJB auf UBS und KUHPJB auf Swatch Group.