Wohin man auch schaut: Es kommt Bewegung in die Beteiligungsverhältnisse hiesiger Unternehmen. Der für seine aktive Einflussnahme berüchtigte Vermögensverwalter Veraison zieht sich aus dem Aktionariat des Automobilzulieferers Komax zurück und konzentriert sich künftig lieber auf den Turnaround beim Heizungshersteller Zehnder. Gleichzeitig dient der oppositionelle Grossaktionär White Tale bei Clariant sein Aktienpaket in einer Nacht-und-Nebel-Aktion dem saudischen Chemiekonzern Sabic an. Und die Genfer Softwareschmiede Temenos sieht sich angesichts wilder Übernahmespekulationen gar gezwungen, ein offizielles Dementi abzugeben (siehe "Bei diesen Firmen sind bedeutende Aktionäre am Werk" vom 25. Januar oder "Was ist dran an den Gerüchten um Temenos?" vom 26. Januar ).

Bei vielen der am Schweizer Aktienmarkt kotierten Unternehmen handelt es sich allerdings nicht um die Spezies der Gejagten, sondern um jene der Jäger.

Will man aus Frankfurt eintreffenden Spekulationen Glauben schenken, dann gilt das auch für die UBS. Wurde der Schweizer Grossbank nach dem Wechsel des Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden Martin Blessing an die Spitze des Schweizer Geschäfts der UBS ein Interesse an dessen ehemaliger Arbeitgeberin zugetraut, so wird ihr mittlerweile eine strategische Beteiligungsnahme an der Deutschen Bank nachgesagt.

Das kommt nicht von ungefähr: Denn während amerikanische Investmentbanken einen grossen Bogen um den übernahmehungrigen chinesischen Mischkonzern HNA machen, gewährte ihm die UBS kurzum einen Kredit in Höhe von umgerechnet 3 Milliarden Franken zum Einstieg bei der Deutschen Bank über einen sogenannten "Equity Collar" - einem komplizierten Beteiligungskonstrukt.

(Quelle: www.cash.ch)

Dass HNA nach Plänen für eine Publikumsöffnung der ehemaligen Swissair-Tochter Gategroup auch solche für einen Börsengang des Flughafenbetreibers Swissport vorlegt, lässt auf ernsthafte finanzielle Probleme schliessen.

In Frankfurt wird deshalb schon heute eins und eins zusammengezählt. Sprich: Früher oder später muss HNA auch bei der Deutsche Bank das Handtuch werfen. Als Architektin des komplizierten Beteiligungskonstrukts dürfte das Aktienpaket dann der UBS zufallen.

Über Sinn oder Unsinn einer strategischen Beteiligungsnahme der Schweizer Grossbank an der an hausgemachten Problemen krankenden deutschen Rivalin lässt sich durchaus streiten - genauso wie darüber, ob sich die UBS mit gerade mal 9,9 Prozent der Stimmen zufriedengeben würde.

Apropos Spekulationen: Im Zentrum solcher steht auch OC Oerlikon.

Nach dem transatlantischen Schulterschluss zwischen den beiden Gaskonzernen Linde und Praxair zählt das Oberflächenbehandlungsgeschäft der Amerikaner nicht mehr länger zum erklärten Kerngeschäft.

Als naheliegendster Käufer gilt die gerade in diesem Bereich starke OC Oerlikon. Beim Industriekonzern aus Zürich steht hingegen der Bereich Drive Systems zum Verkauf. Derzeit durchläuft dieser gerade eine Gesundungskur.

Wie ich einem Kommentar aus dem Aktienhandel der MainFirst Bank entnehme, setzt eine Übernahme des Oberflächenbehandlungsgeschäfts von Praxair durch OC Oerlikon einen erfolgreichen Verkauf von Drive Systems voraus.

(Quelle: www.cash.ch)

Auf Basis des erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Zahlenkranzes beziffert der Autor den Unternehmenswert für die Praxair-Tochter auf umgerechnet 2 bis 2,6 Milliarden Franken. Ein Verkauf von Drive Systems könnte hingegen bis zu 880 Millionen Franken in die Kasse von OC Oerlikon spülen und eine Grossübernahme überhaupt erst ermöglichen.

Ob eine milliardenschwere Verstärkung des Kerngeschäfts an der Börse ankommt, hängt nicht zuletzt vom Übernahmepreis ab. Der für die MainFirst Bank tätige Autor lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass OC Oerlikon einen hohen Preis zu bezahlten bereit sein dürfte...