Von der Leitbörse in New York aus rollte in den letzten Tagen eine Ausverkaufswelle rund um den Globus. Angesichts der zuvor beobachteten Exzesse (siehe "Die Welle reiten, bis sie bricht? " vom 2. Februar ) bin ich überrascht, erwischte die Abgabewelle das Gros der Aktienmarktakteure auf dem falschen Fuss. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass die Börse eben keine Einbahnstrasse nach oben ist.

Die verstorbene ungarisch-stämmige Anlegerlegende André Kostolany verglich Aktiengewinne einst mit Schmerzensgeld. Nur: Wie sich Schmerzen anfühlen, daran erinnerte sich bis zum vergangenen Freitag kaum noch jemand.

Mit einem blauen Auge kamen die hiesigen Aktienmarktakteure davon. Denn zumindest am gestrigen Tag konnte der Schweizer Aktienmarkt seine defensiven Qualitäten ausspielen. In der ersten Handelsstunde gerieten zwar auch die Valoren von Roche und Nestlé in den Abwärtssog. Bis Börsenschluss hatten die beiden Indexschwergewichte allerdings einen beachtlichen Teil ihrer Kursverluste wettgemacht.

Das dürfte auch damit zu tun haben, dass plötzlich sogar der für die UBS tätige Nick Nelson zum Kauf von Aktien aus der Schweiz rät. Der Schweizer Aktienmarkt biete Anlegern weit mehr als bloss einen "sicheren Hafen", so gibt sich der Stratege geläutert. Denn das war nicht immer so. In den letzten Jahren war unser Heimmarkt bei der Schweizer Grossbank regelmässig im unteren Drittel der von ihr favorisierten Börsenplätze zu finden.

Damit stemmt sich die UBS neuerdings vehement gegen andere Banken wie beispielsweise Julius Bär (siehe "Julius Bär rät zum Verkauf von Schweizer Aktien" vom 18. Januar ).

Doch darf man Nelson Glauben schenken, dann sind die diesjährigen Gewinnaussichten in der Schweiz so gut wie nirgendwo sonst in Europa. Sichtlich beeindruckt zeigt er sich auch von der attraktiv hohen Dividendenrendite von 3,2 Prozent. Sie liegt relativ betrachtet auf dem höchsten Stand der letzten drei Jahrzehnte.

Was der Stratege allerdings nicht schreibt: Nicht in Franken rechnende Aktienanleger müssen sich die überdurchschnittlich starken Gewinnaussichten und die hohe Dividendenrendite mit drohenden Währungsverlusten auf dem Franken teuer erkaufen.

Das vergangene Jahr bietet diesbezüglich beeindruckendes Zahlenmaterial. So liess der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) mit einem Plus von 20 Prozent den um gerade mal 8 Prozent höheren Stoxx Europe 600 Index zwar weit hinter sich zurück. Um den schwachen Franken bereinigt fällt die Bilanz jedoch nicht mehr ganz so eindeutig zugunsten des hiesigen Börsenbarometers aus.

Dennoch sieht Nelson bei den Aktien von Bâloise, OC Oerlikon, Sulzer sowie Lindt & Sprüngli ebenso währungsbedingtes Aufwärtspotenzial wie bei den Valoren von Lonza, Swatch Group, Credit Suisse und Roche.

Was mir auf den ersten Blick auffällt: Viele dieser Aktien sind in den letzten Monaten bereits gut gelaufen - was nicht zuletzt auch den Verschiebungen im Währungsgefüge zu schulden sein dürfte.

Gleichzeitig möchte ich vor verfrühter Euphorie warnen: Auch dem Schweizer Aktienmarkt steht die Bewährungsprobe noch bevor.

Auf einen Rücksetzer, wie wir in ihn den letzten Tagen beobachten konnten, folgt für gewöhnlich eine kräftige Erholung. Läuft diese Erholung in den nächsten Tagen ins Leere, gehen die Aktienmärkte in eine kritische Phase über.

Ganz nach dem Motto "dem Mutigen gehört die Welt" nutze ich die jüngsten Kursverluste bei den Aktien von Clariant zum Wiedereinstieg. Der Baselbieter Spezialitätenchemiehersteller dürfte nächste Woche nicht nur mit einem soliden Zahlenkranz, sondern auch mit überzeugenden strategischen Plänen aufwarten. Mit gut 30 Prozent bleiben die taktischen Barmittel bei meinen Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2018 weiterhin beträchtlich.

Vor gut einer Woche berichtete ich in meiner Kolumne von Spekulationen, wonach OC Oerlikon der logische Käufer des Oberflächenbehandlungsgeschäfts von Praxair sei.

Nach dem Zusammenschluss der Amerikaner mit der deutschen Linde zum weltgrössten Gaskonzern zählt dieser Bereich nämlich nicht mehr zum erklärten Kerngeschäft (siehe "Steht OC Oerlikon in der Oberflächenbehandlungstechnik vor einem Quantensprung?" vom 29. Januar ).

Mittlerweile gibt es Anhaltspunkte, wonach seitens von OC Oerlikon Bewegung in die Sache kommt. Erst am Montag meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass der Industriekonzern aus Zürich die UBS mit dem Verkauf von Oerlikon Drive Systems beauftragt habe.

In Branchenkreisen wird ein Verkauf dieser Geschäftseinheit als Grundvoraussetzung für eine milliardenschwere Übernahme des Oberflächenbehandlungsgeschäfts von Praxair bezeichnet.

Ob die Aktien von OC Oerlikon mit Kursaufschlägen auf die sich abzeichnenden Veränderungen im Beteiligungsportfolio reagieren, hängt nicht zuletzt davon ab, zu welchem Preis Oerlikon Drive Systems verkauft werden kann und zu welchem Preis das Mutterhaus anschliessend bei der Verstärkung des Kerngeschäfts zum Zug kommt.